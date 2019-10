Wybory parlamentarne 2019. Wanda Traczyk-Stawska: wolność może być zagrożona

- Jestem bardzo zmartwiona i bardzo cierpię, ponieważ widzę podział społeczeństwa - powiedziała Wanda Traczyk-Stawska. Weteranka powstania warszawskiego namawia Polaków do wzięcia udziału w wyborach 2019, bo "wolność nie jest dana raz na zawsze".

Traczyk-Stawska zwróciła się do Polaków, by "stanęli do wyborów, a przedtem pomyśleli, że mają wybrać ludzi, którzy są uczciwi, mądrzy, i którzy potrafią łączyć, a nie dzielić naród". - Myślę, że to jest bardzo ważne głosowanie, podobne jak to 4 czerwca, i że instynkt samozachowawczy narodu, który jest bardzo mocny w Polakach, przypomni im o tym, że mają iść do głosowania, bo inaczej nie zmieni się to, co jest, a to nie jest dla wszystkich jednakowo korzystne - tłumaczyła.