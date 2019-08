Wybory parlamentarne 2019. Tak Kukiz dogadał się PSL-em. Przecieki ws. list

Politycy Kukiz’15 mogą otrzymać nawet 10-11 "jedynek" na listach PSL - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Znamy nazwiska.

Oprócz lidera Kukiz'15 "jedynką" na liście w Rzeszowie ma być wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz’15 Stanisław Tyszka. Z kolei wiceszefowa klubu Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj ma otwierać listę w Krakowie. Z wcześniejszych informacji mediów wynikało, że pierwsze miejsce w Krakowie na listach PSL-KP może należeć do przewodniczącej UED Elżbiety Bińczyckiej. O tym również donosiliśmy w WP.

PSL i UED

Co z politykami PSL? Prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz ma być "jedynką" w Tarnowie, w Siedlcach - b. minister rolnictwa Marek Sawicki, z kolei w Radomiu Mirosław Maliszewski.

"Jedynką" ludowców w wyborach do Sejmu w okręgu płockim ma być sekretarz Stronnictwa, poseł Piotr Zgorzelski. Z Płocka do Senatu ma zaś kandydować były premier i były prezes PSL Waldemar Pawlak.

W niektórych okręgach listy PSL-KP mają otwierać kandydaci UED. Jacek Protasiewicz ma być "jedynką" we Wrocławiu. W jednym z okręgów podwarszawskich do Senatu będzie startował Michał Kamiński. Michał Mazowiecki ma być drugi w stolicy, za Władysławem Teofilem Bartoszewskim, albo otwierać listy w okręgu podwarszawskim.

Nie bez kontrowersji

Porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu liderzy Kukiz’15 Paweł Kukiz i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali w czwartek .

"Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów, by stworzyć własne. Taka jest ordynacja" - pisał w niedzielę Paweł Kukiz na Facebooku.