Wybory parlamentarne 2019. Są listy PiS. Wystartują m.in. ojcowie premiera i prezydenta

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w piątek swoje listy na wybory parlamentarne 2019. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. obecni ministrowie i parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, a nawet byli politycy Kukiz'15. Wśród tych ostatnich Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego.

Wybory parlamentarne 2019. Kto z PiS do Senatu?

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło także 100 kandydatów w wyborach do Senatu. Co ciekawe, aż 54 z nich to obecni senatorowie. Są wśród nich m.in. marszałek Stanisław Karczewski, były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, prof. Jan Żaryn i Jan Maria Jackowski.