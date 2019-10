Wybory parlamentarne 2019. Premier Mateusz Morawiecki: nie ufam sondażom

Wybory parlamentarne 2019. - Wysoka frekwencja, która się szykuje, jest świętem demokracji - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu udzielił ostatniego przed ciszą wyborczą wywiadu telewizyjnego.

Dodał, że nie można ufać sondażom. - Widziałem już różne sondaże i one mogą mylić. Wszyscy, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość powinni pójść w niedzielę i zagłosować - mówił.

To są zasadnicze wybory. Wysoka frekwencja, która się szykuje, jest świętem demokracji. Niech każdy odpowie sobie na pytanie, jak wyglądał Polska cztery lata temu, a jak teraz. To my jesteśmy wiarygodni - stwierdził Morawiecki.