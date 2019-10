Wybory 2019. Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Chełmie

Jarosław Kaczyński przemawiał na konwencji przed wyborami parlamentarnymi 2019. W Chełmie prezes PiS przekonywał, że przeciwnicy jego partii zamkną programy socjalne wprowadzone przez ostatni rząd. Kaczyński odniósł się też do słów Olgi Tokarczuk.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Chełmie (East News, Fot: Wojtek Radwański/AFP)

Prezes PiS ostrzegał mieszkańców Chełma, jak będzie wyglądać Polska w przypadku zwycięstwa przeciwników. Jarosław Kaczyński przekonywał, że zamkną programy socjalne wprowadzone przez poprzedni rząd.

- Nie wierzcie, że utrzymają nasze programy. Oni tego nie chcą, a poza tym nie potrafią. Zabiorą 500 plus, zabiorą wyprawkę i 13. emeryturę - ostrzegał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński przekonywał też, że po zwycięstwie przeciwników PiS będzie tak, jak w trakcie zamieszek we Francji. - Wtedy na ulicach widać było hasła: "Nie jesteśmy tu dla zabawy. Jesteśmy tu, by was zniszczyć". Tak samo będzie u nas - mówił polityk.

- Jeżeli ktoś mówi, że mamy wybierać między demokracją a autorytaryzmem, to ja odpowiadam: gwarancją demokracji jest Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Jarosław Kaczyński, nawiązując prawdopodobnie do słów Olgi Tokarczuk. Nagrodzona Noblem polska pisarka apelowała, by "w niedzielę zagłosować za demokracją".

Wybory 2019. Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Chełmie

Mateusz Morawiecki zabrał głos po prezesie PiS. Premier zacytował słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej, która mówiła, że dopóki jest PiS, nie ma różnicy między prawicą i lewicą. - I ja się w dużej mierze zgadzam, bo my chcemy zmieniać Polskę dla wszystkich Polaków, również tych, którzy na nas nie głosują - przekonywał szef rządu.

Morawiecki sparafrazował nie tylko Ronalda Reagana, prosząc wyborców, żeby przed pójściem do urn zadali sobie kilka pytań. Premier sięgnął też po słynne słowa innego amerykańskiego prezydenta, Johna Kennedy'ego. - Zwyciężymy, ale pod jednym warunkiem. Nie pytaj, co państwo może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co Ty możesz zrobić dla Polski. Niech każdy z nas przekona jeszcze jedną, dwie osoby. Zadzwońmy, napiszmy SMS, WhatsUpp, internet, relacja - mówił Morawiecki.