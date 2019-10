Wybory parlamentarne 2019. Paweł Szefernaker kpi z Bronisława Komorowskiego

- W 2010 roku Bronisław Komorowski jako prezydent był w Białym Domu. Mówił o wizach, a Barack Obama odpowiedział, że dziękuje mu za ozdobę choinkową. A teraz mamy dobrze prowadzoną dyplomację - skomentował Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA, wejście Polski do programu Visa Waiver.

- Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, zostawił dla młodych osób w polityce taki testament, że warto być wiernym swoim ideom i nie trzeba obrażać drugiej strony. Marszałek senior ilekroć stał na straży swoich poglądów to nigdy nie obrażał - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w sobotę w RMF FM.

Polityk PiS stwierdził również że piątkowa decyzja Donalda Trumpa o wprowadzeniu Polski do programu Visa Waiver jest "kamieniem milowym" w relacjach Polski z USA.

- Pamiętam kolejne osoby, które zapowiadały, że będą zniesione wizy. Przypomnę, że Bronisław Komorowski jako prezydent zapowiadał, że sprawa nabiera tempa. Szef MSZ za czasów Platformy Radosław Sikorski w 2013 roku mówił, że prezydent Obama obiecał ówcześnie rządowi, że do końca kadencji zniesie wizy - skomentował.

Szefrenaker dodał że jest to sukces PiS.

"Jak ze spotkania mafii"

- Politycy z billboardów mówią co innego, a co innego mówią na taśmach. Mam wrażenie, że niektóre słowa, to mogły paść na spotkaniu mafii, a nie na spotkaniu partii politycznej.