Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz odpowiada Grzegorzowi Schetynie

- Jeśli Schetyna po przegranej w wyborach zrezygnuje z kierowania PO, to ja deklaruję że nigdy nie pójdę razem z PiS - zapowiedział w poniedziałek Paweł Kukiz. W ten sposób Kukiz zareagował na apel Schetyny skierowany do pozostałych ugrupowań opozycyjnych.

Wybory parlamentarne 2019. "Dyktatura albo demokracja"

- Zwracam się do wyborców z 2015 roku, którzy głosowali nie na muzyka rockowego, ale na postulaty, które muzyk rockowy niósł i nieść będzie aż do skutku. Są to: zmiany sposobu wybierania posłów, referenda, państwo obywatelskie należące do nas, a nie do partyjniaków. Zagłosujcie na listę numer jeden, bo może dojść do sytuacji, że to my będziemy języczkiem u wagi i nie dopuścimy do jedynowładztwa. Musicie koniecznie pójść do wyborów, by uchronić kraj od monowładzy. Dyktatura, albo demokracja - apelował Kukiz.