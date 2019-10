Wybory parlamentarne 2019. Partia Zielonych protestuje przed radiową Trójką

Różowe berety radiowej Trójki urosły do problemu politycznego. Radiowe gadżety, które decyzją prezesa Andrzej Rogoyskiego mają zostać zniszczone, mogą zostać uratowane. Wniosek o bezpłatne oddanie nakrycia głowy złożyła właśnie Partia Zielonych.

Przypomnijmy: różowe berety to pomysł legendarnej dziennikarki, a także byłej dyrektorki Magdy Jethon. W 2015 r. wyprodukowano 10 tys. beretów. Połowę przeznaczono do rozdania na antenie, połowę na sprzedaż. Po przejęciu mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość w magazynie zostało 6 tys. beretów. W 2018 r. zdecydowano je wycofać ze sprzedaży, tłumacząc to brakiem zainteresowania. Teraz mają trafić do zmielenia.