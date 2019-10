Radiowa Trójka zniszczy 6 tys. gadżetów. "Bo robią z Polaków skretyniałych obywateli"

Niemal 6 tys. beretów z logo radiowej Trójki pójdzie na przemiał. Tak zdecydował prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski. Gadżety nie spodobały się także Krzysztofowi Czabańskiemu, szefowi Rady Mediów Narodowych.

Gadżet Trójki to filcowy beret w kolorze fuksji z antenką. Z przodu ma napis "Trójka, Polskie Radio”. Berety wymyśliła Magda Jethon, gdy była dyrektorem tej stacji radiowej. W 2015 r. wyprodukowano 10 tys. beretów, jeden kosztował 9,9 zł. Połowę przeznaczono do rozdania, połowę na sprzedaż. Sprzedawano gadżety po 20 zł, co pokrywało koszty tych rozdanych.