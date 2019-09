Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Czabański prowadzi kampanię w publicznym radiu?

11 razy w ciągu ostatnich trzech tygodni. Tyle razy pojawił się w publicznym radiu Krzysztof Czabański - przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Oprócz działalności w organie, Czabański jest także kandydatem PiS do Sejmu. Sam polityk odrzuca oskarżenia o agitowanie na antenie publicznego nadawcy.

Portal wirtualnemedia.pl wskazuje, że liczba artykułów na temat Krzysztofa Czabańskiego w serwisie internetowym Polskiego Radia była wysoka już przed startem kampanii do parlamentu, a w jej trakcie jeszcze wzrosła. Dodatkowo jeden z jego ostatnich występów u publicznego nadawcy odbył się w Brześciu Kujawskim - to właśnie z tego okręgu do Sejmu startuje szef RMN.