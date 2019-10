Wybory parlamentarne 2019. Nowy spot PiS mobilizuje elektorat. "Piątka dla Polski"

Wybory parlamentarne już w niedzielę i sztab Prawa i Sprawiedliwości w nowym spocie przypomina zwolennikom o utrzymaniu mobilizacji. "Piątka dla Polski" to pięć punktów, o których mają pamiętać wyborcy obozu Jarosława Kaczyńskiego.

W nowym spocie wyborczym PiS widzimy bohaterów wcześniejszych klipów, ale teraz przekaz nie dotyczy obietnic, ale samego głosowania. "Piątka dla Polski" to pięć punktów, które powinien w najbliższych dniach zrealizować wyborcy PiS.

Obok przypomnienia o konieczności głosowania w gronie rodziny to również apel o przypomnienie o tym znajomym, pomoc w dotarciu do komisji osobom niepełnosprawnym oraz przekonanie pięciu osób do wsparcia obozu władzy. "Skontaktuj się z pięcioma osobami, które przekonasz" - przekonuje aktor w spocie PiS.