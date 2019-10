Wybory parlamentarne 2019. Nowy sondaż. PiS wygrywa wybory z dużą przewagą

Wybory parlamentarne 2019 już za tydzień. Na partię rządzącą swój głos chce oddać 44,3 proc. wyborców, a na Koalicję Obywatelską 23,4 proc. Do Sejmu dostałaby się też Lewica oraz PSL-Koalicja Polska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS.

Wybory parlamentarne 2019. Mobilizacja - klucz do sukcesu

- Do końca kampanii wyborczej został dokładnie tydzień. To jeszcze nie jest czas na pełne podsumowanie, ale warto zwrócić uwagę, że wyjątkową cechą tej kampanii była znikoma zmienność sondaży wyborczych - powiedział portalowi prezes IBRiS Marcin Duma. Dodał, że ugrupowania w niewielkim zakresie zmieniły swoje notowania.

- Od wyniku tych działań będzie zależeć to, w jakiej sytuacji politycznej znajdziemy się 14 października. Teoretycznie sytuacja, w której PiS uzyska historycznie największe poparcie wyborcze od 1989 r. lub sytuacja, w której mimo dobrego wyniku obozu rządzącego to opozycja będzie mieć więcej mandatów w następnym Sejmie, są możliwe. Wszystko zależy od mobilizacji - to klucz do wyborów w 2019 r. Dobitnie pokazały to majowe wybory do Parlamentu Europejskiego - podkreślił prezes IBRiS.