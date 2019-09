Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska uczy się roli. Kandydatka na premiera przedstawi program

Odkąd Małgorzata Kidawa-Błońska została ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera, nie występuje w mediach. Bo nie może. Ma unikać dziennikarzy aż do zaprezentowania przez nią w piątek programu opozycji – słyszymy w Platformie.

Dr Bartłomiej Biskup, politolog, na łamach WP komentuje: – Z punktu widzenia public relations nie są podejmowane zwyczajowe w takich wypadkach działania. Kandydatka nie udziela wywiadów do mediów, nie prezentuje swojej wizji państwa itp. W ciągu tych dwóch dni powinna była pokazać się w najważniejszych programach informacyjnych i udzielić wywiadów do prasy. Tymczasem nic takiego się nie stało. Pytanie, czy to jakaś celowa taktyka, czy osoby odpowiedzialne za komunikację to zaniedbały, czy może sama kandydatka jest na tyle zaskoczona, że musi sprawę przemyśleć i przygotować się do poważnych rozmów z poważnymi dziennikarzami.