Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Gawkowski: wierzę, iż powstanie jeden klub Lewicy

- Wierzę, iż powstanie jeden klub Lewicy. Będziemy namawiali, żeby Adrian Zandberg i ludzie z Razem byli z nami - mówił w porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski. Sekretarz generalny Wiosny zapowiedział, że Lewica wystawi swojego kandydata na prezydenta, jednak taki jeszcze nie został ustalony.



Kto kandydatem na prezydenta?

A co z kandydatem Lewicy na wicemarszałka Sejmu? - Myślę, że to powinna być osoba z dużym doświadczeniem. Mógłby nim być Włodzimierz Czarzasty - powiedział Gawkowski. Przyznał, że choć w przeszłości były między nimi konflikty, to potrafi powiedzieć: "Włodek, jesteś lepszy".

Wiosna Roberta Biedronia i SLD jedną partią?

Polityk był pytany, czy możliwe jest połączenie Wiosny Roberta Biedronia i SLD w jedną partię jeszcze jesienią? - Nie wierzę, że to jest możliwe tak szybko. Ale uważam, że to jest w ogóle możliwe - przyznał Gawkowski.

Dodał, że zależy to od jednej kwestii. Jakiej? - Czy uda się złożyć wspólny klub w parlamencie. I to jest pierwszy element. Jeżeli ten element zostanie poukładany, to jest szansa, że to się odbędzie - zaznaczył sekretarz generalny Wiosny.