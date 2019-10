Wybory parlamentarne 2019. Joanna Mucha przegrała proces z Janem Kanthakiem

Wybory parlamentarne 2019. Posłanka PO Anna Mucha pozwała Jana Kanthaka, rzecznika ministerstwa sprawiedliwości, w trybie wyborczym. Przegrała.

Jan Kanthak przypomniał posłance PO jej słowa z 2011 roku. "Pani Joanna Mucha oficjalnie mówiła, że osoby starsze chodzą do lekarza dla rozrywki, a w stosunku do osób powyżej 80. roku życia niekiedy nie ma sensu tych osób leczyć. Czy to jest nadal aktualny pomysł na służbę zdrowia pani Joanny Muchy?" - zapytał w październiku.