Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński na konwencji PiS: "Opozycja proponuje nicość. My - program"

- Zdobyliśmy w tej kadencji coś, co w polityce jest bezcenne. Zdobyliśmy wiarygodność - mówił na niedzielnej konwencji PiS w Krośnie Jarosław Kaczyński. Jak przekonywał prezes: - Opozycja chce zlikwidować demokrację.

- Musimy zwyciężyć. Jeśli głosowanie wypadnie po naszej myśli, to wszystko, co podjęliśmy przed czterema laty, będzie kontynuowane. Opozycja reprezentuje nicość - stwierdził prezes PiS.

- Zdobyliśmy w tej kadencji coś, co w polityce jest bezcenne. Zdobyliśmy wiarygodność. Zmieniliśmy politykę kraju. Uczyniliśmy to, rozwinęliśmy nasz program z 2015 roku. Po raz pierwszy w ciągu tych 30 lat okazało się, że zapowiedzi nie są tylko grą wyborczą, nie są oszustwem i manipulacją. A są czymś, co tworzy poważny dialog między społeczeństwem a tymi, którzy dążą do objęcia władzy - podkreślał Kaczyński na konwencji w Krośnie.