Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński kontrastował PiS z przeciwnikami

Wybory parlamentarne 2019. Prezes PiS zaznaczył, że 13 października "będziemy podejmowali bardzo ważną decyzję". Jego zdaniem obywatele mają do wyboru dwie opcje. - Jest Polska plus i Polska minus - podkreślił Jarosław Kaczyński w Kaliszu.

- Polska plus to to, co my czynimy, Polska wielkiego programu społecznego, gospodarczego i obrony polskich wartości oraz interesów w sferze godności i bezpieczeństwa - wyjaśnił.