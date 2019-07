Wybory parlamentarne 2019. "Cichy bunt" w PO, Schetyna rozdarty

Niespokojnie w Platformie Obywatelskiej. W partii podniósł się "cichy bunt" po wstępnych rozmowach z potencjalnymi koalicjantami. Sam Grzegorz Schetyna zastanawia się nad samodzielnym startem w wyborach parlamentarnych.

To jednak nie wszystko. Jak podaje tygodnik, przez możliwy wspólny start z SLD w Platformie rozwija się bunt. Jako przykład podawany jest przypadek Bogusława Sonika, dawnego działacza opozycyjnego, który ma nie zgadzać się na kandydowanie z Krakowa na jednej liście z Joanną Senyszyn, byłą członkinią PZPR.

Lider PO, Grzegorz Schetyna postanowił odwiedzić regionalne struktury partii, by zrobić wstępny rekonesans przed wyborami. Jak podaje "Wprost", polityk "jest negatywnie zaskoczony". - Okazało się, że w regionach podniósł się cichy bunt. Cichy, bo z jednej strony ludzie nie zgadzają się na wspólne listy SLD , a drugiej - obawiają się, że za zbyt mocną krytykę idei koalicji z Sojuszem Schetyna może ich samych nie wpisać na listy - zdradza informator tygodnika.

"Wprost" przypomina również, że Sojusz Lewicy Demokratycznej miał rzekomo postawić Platformie Obywatelskiej zaporowe, wyborcze warunki. Jeśli dojdzie do koalicji, kandydaci z lewicy mieliby otrzymać 20 proc.

- Żądania Sojuszu doprowadziłyby do tego, że zamiast zostawić sobie możliwe do zdobycia 130 mandatów w koalicji musielibyśmy oddać 30 SLD, i kilka Inicjatywie Polskiej, nie wliczając w to Nowoczesnej, która jest w naszym klubie parlamentarnym. W ten sposób Platforma Obywatelska skończy z 90 mandatami - tłumaczy anonimowy polityk PO.