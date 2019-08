Wybory parlamentarne 2019. Afera w Wiośnie. "Decyzje podejmowane na randkach"

Wybory parlamentarne 2019 i listy kandydatów wzbudzają wiele emocji. Michał Syska twierdzi, że Krzysztof Śmiszek - partner Roberta Biedronia - zajął jego miejsce na szczycie wyborczej listy Lewicy do Sejmu. Polityk ogłosił, że odchodzi z Wiosny.

Syska stwierdził, że w partii nie ma demokratycznych struktur, a kluczowe decyzje podejmowane są "na randkach lidera tej partii i jego partnera". Polityk nie ukrywa rozgoryczenia, że to Śmiszek, a nie on, został "jedynką" Lewicy we Wrocławiu.

Wybory parlamentarne 2019. Kolejna afera w Wiośnie

Działacz zaznacza, że zarówno Robert Biedroń, jak i sam Krzysztof Śmiszek, zapewniali go o tym, że to on będzie liderem listy. "Dziś z mediów dowiaduję się, że jest inaczej. I o to mam największy żal: o żenujący styl. O brak choćby telefonu lub esemesa. O słowie "dziękuję" za wykonaną społecznie pracę nawet nie wspominam" - pisze Syska.