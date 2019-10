Wybory parlamentarne 2019. Adrian Zandberg mówi o Tczewie. Wbija szpilę Sławomirowi Neumannowi?

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Na ostatniej prostej w kampanii jest Lewica. Podczas konferencji prasowej lider Razem Adrian Zandberg tłumaczył m.in. czym jest "nowoczesne państwo dobrobytu". Przy okazji wbił szpilę Sławomirowi Neumannowi.

- Nowoczesne państwo dobrobytu to państwo, które nie zawodzi obywateli tam, gdzie jest potrzebne - zaznaczył Zandberg, podkreślając, że będzie domagał się zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 7,2 proc. PKB.

- Lewica to jest odpowiedzialne myślenie o przyszłości i nowych technologiach, o zielonej rewolucji, która zmieni naszą gospodarkę, zmieni nasz przemysł, ale to także myślenie o tym, żeby owoce tego wzrostu gospodarczego były rozdzielane w sposób sprawiedliwy, a to oznacza, żeby ten wzrost był odczuwany nie tylko w Warszawie, ale także w Tczewie" - mówił Adrian Zandberg.

O co chodzi? W piątek TVP Info opublikowało nagranie z spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa z 2017 r. "Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k.. bronił jak niepodległości", "w Tczewie są same p...., rzygam Tczewem", "KOD jest niczym, to żadna siła, przybudówka" - to tylko niektóre z wypowiedzi szefa klubu PO-KO.