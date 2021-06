Wybory Kopertowe. Ziobro zaatakował opozycję. "Złamali konstytucję i prawo"

Ziobro odpiera ataki

Zbigniew Ziobro odniósł się też do skierowanych przez Mariana Banasia wniosków do prokuratury ws. kopertowej elekcji. - Tu bardzo ważny jest kontekst sprawy, który zawsze musi być badany, by ustalić, czy mamy do czynienia z łamaniem prawa, a zwłaszcza prawa karnego. Nie można brać pod uwagę tylko suchego przepisu - powiedział.