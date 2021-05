Wybory kopertowe. Zbigniew Ziobro broni premiera: podjął racjonalną decyzję

Zdaniem Zbigniewa Ziobry to "opozycja łamała nie tylko ustawy, ale i konstytucję". - To opozycja zablokowała, wbrew prawu i wbrew konstytucji, przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym, ustawowym terminie. To opozycja, sejmowa opozycja, liderzy sejmowej opozycji, podżegali prezydentów miast, którzy byli nominatami politycznymi tych opozycyjnych środowisk do tego, by zablokowali przeprowadzenie wyborów - wyliczał Ziobro.