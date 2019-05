Wybory do PE. Polityk PiS miał wziąć bezpłatny urlop, ale zmienił zdanie

Patryk Demski, polityk PiS z Pomorza i wiceprezes spółki Lotos deklarował, że na okres kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego weźmie bezpłatny urlop. Tymczasem, jak ustaliła Wirtualna Polska, jego deklaracja nie ma pokrycia w rzeczywistości.

28 marca. Wirtualna Polska ujawnia, że wiceprezes Demski kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Jest 9. na liście PiS w okręgu pomorskim. Pytamy spółkę: "Jak Demski, jako wiceprezes spółki Skarbu Państwa, chce prowadzić kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego? Czy weźmie bezpłatny urlop na czas kampanii? Czy zrezygnuje z przywilejów, które przysługują mu jako wiceszefowi Lotosu, m.in. służbowego samochodu?"

Tymczasem Demski po tamtym okresie nadal przychodzi do pracy, nie wziął urlopu bezpłatnego i korzysta ze służbowych przywilejów. M.in. od 8 do 12 kwietnia Demski udał się w podróż służbową do USA, do Oklahomy. Towarzyszyli mu Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych i Jarosław Kobus, dyrektor ds. zaopatrzenia handlu i optymalizacji. Oprócz tego uczestniczył i reprezentował spółkę w konferencjach prasowych. A 14 maja planuje wziąć udział w Kongresie "European Start-up Days" w Katowicach.