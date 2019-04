Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kukiz: "Liczy się jakość, nie ilość"

Partia Kukiz’15 prawdopodobnie połączy konwencję wyborczą ze zjazdem europejskich partii antysystemowych. Spodziewany jest wicepremier Włoch z Ruchu Pięciu Gwiazd. Paweł Kukiz podkreśla, że każdy mandat jego ugrupowania w PE będzie bardzo ważny.

Co prawda Kukiz’15 zebrała ponad 200 tys. podpisów i zgłosiła kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych, lecz według sondaży w głosowaniu 26 maja liczyć może na 2 do 4 mandatów. W sumie Polacy biorą 52 deputowanych do liczącego 751 członków Parlamentu.