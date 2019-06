Wybory do Europarlamentu. Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy zabrał głos

Szum wokół wyborów do Europarlamentu ucichł. Został przykryty nowymi wydarzeniami, takimi jak rekonstrukcja rządu, która zapewne by się nie odbyła, gdyby nie uzyskanie przez ministrów mandatów do PE. Teraz jednak do zmian w unijnych instytucjach odniósł się ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Wybory do Europarlamentu - Jan Tadeusz Duda skomentował wyniki (East News, Fot: JAN GRACZYNSKI)

Z rekordowego wyniku Beaty Szydło w wyborach do Europarlamentu cieszy się nie tylko ona sama i obóz rządzący. Ma sympatyka w osobie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Prof. Jan Tadeusz Duda dał temu wyraz w rozmowie z portalem se.pl. Odnosząc się do sukcesu Szydło, podkreślił: - Była świetnym premierem, a teraz będzie godnie reprezentować Polskę w europarlamencie i zabiegać o polskie interesy.

Ojciec prezydenta oddał swój głos w Krakowie właśnie na Szydło.

Surowy był z kolei wobec przedstawicieli innego ugrupowania, któremu udało się uzyskać kilka mandatów do PE. Mowa o Wiośnie.

- To jest opcja wsteczna. To powrót do społeczeństwa Sodomy, filozofii życia społecznego, gdzie nie ma zasad, nie ma hierarchii wartości, nikt nie ma w takim społeczeństwie żadnych zobowiązań - podkreślił prof. Jan Tadeusz Duda.

Uderzył też w lidera Wiosny Roberta Biedronia. - On ie ma nic wspólnego z nowoczesnością - podkreślił ojciec prezydenta.

Źródło: se.pl