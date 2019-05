Wybory do Europarlamentu 2019. Większość Polaków nie zagłosuje w wyborach?

Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się w najbliższą niedzielę. 5 lat temu frekwencja podczas wyborów była bardzo niska. Czy tym razem scenariusz się powtórzy?

Wybory do Europarlamentu. Frekwencja w 2014 roku

Wybory do Europarlamentu. Polacy bardziej zaangażowani niż Czesi i Słowacy

Na tym tle wybory do Europarlamentu wypadają zdecydowanie najgorzej. Również w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce okazuje się wyjątkowo niska. 5 lat temu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 zanotowaliśmy trzeci najgorszy wynik pod względem frekwencji wśród wszystkich państw członkowskich. Niższa frekwencja zanotowana została tylko w Czechach (18,2%) oraz na Słowacji (13,05%). Tradycyjnie najwięcej osób poszło do urn w Belgii (89,64%), Luksemburgu (85,55%) oraz na Malcie (74,8%). Również w przypadku tych krajów frekwencja była nieznacznie niższa niż 5 lat wcześniej (odpowiednio 90,39% w Belgii, 90,76% w Luksemburgu i 78,79% na Malcie). Należy przy tym zaznaczyć, że w Belgii sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ istnieje tam prawny obowiązek oddania głosu, a niewykonanie tej czynności zagrożone jest karą grzywny.