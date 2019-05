Wybory do Europarlamentu 2019. Plakat PiS na płocie przy rezydencji arcybiskupa. Długo nie powisiał

Był i nie ma. Plakat wyborczy Danuty Sikory został zdjęty z płotu przy rezydencji arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Kandydatka PiS do Europarlamentu twierdzi, że nikt nie interweniował, po prostu skończyła jej się umowa.

Wybory do Europarlamentu 2019 mają wiele wątków. O jednym z nich - lokalnym - donosi "Gazeta Wyborcza". We wtorek informowała o tym, że na płocie parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, kilkadziesiąt metrów od wejścia do rezydencji arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, wisiał plakat wyborczy. Zniknął.