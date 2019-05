Wybory do Europarlamentu 2019. Kukiz: to bandytka bliska pedofilii

Ostra dyskusja o pedofilii wśród duchownych i zmianach w kodeksie karnym. Goście programu "Kawa na ławę" w TVN24 mówili o konieczności rozliczenia przestępstw wobec nieletnich i tempie zmian prawa.

– To, co wyprawialiście przy nowelizacji kodeksu karnego, śmiejąc się, pokrzykując na Sali plenarnej Sejmu, to kpina z ludzi, którzy cierpią. To kpina z ofiar. To jest bandytka bliska pedofilii – mówił gość Konrada Piaseckiego.