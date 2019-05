Wybory do Europarlamentu 2019. Frekwencja na godzinę 12. Rekord to mało powiedziane!

Wybory do Europarlamentu 2019. Frekwencja w południe wyniosła 14,39 proc. - ogłosiła PKW. Rekord to mało powiedziane - pięć lat temu o tej godzinie zagłosowało zaledwie 7,31 uprawnionych. Teraz w urnach było już grubo ponad 4 miliony głosów.

Wybory do Europarlamentu 2019 trwają. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 6. Po sześciu godzinach głosowania Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła zaskakujące wyniki.

Frekwencja na godzinę 12 wyniosła 14,39 proc. W urnach znalazło się ponad 4,3 mln głosów spośród niemal 30 milionów wyborców uprawnionych do głosowania. To rekord zainteresowania, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego.