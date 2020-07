Wybory 2020. Zofia Klepacka: Modlę się do Boga, żeby przypadkiem Trzaskowski nie wygrał tych wyborów

- Bardzo zaniepokoiła mnie sytuacja, kiedy napadnięto na ul. Wilczej wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia i zniszczono ich samochód. To, że mieszkańcy tych skłotów obrażają, czy zaczepiają ludzi, jest już na "porządku dziennym", obserwuję to przez lata, ale to, co się stało dwa tygodnie temu, kiedy w "biały dzień" zaatakowano działaczy pro-life, przekracza już wszelkie granice - mówiła Zofia Klepacka na czwartkowej manifestacji w Warszawie zorganizowanej przez działaczy Fundacji Pro-Prawo do Życia.