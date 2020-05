Wybory 2020. Zbigniew Ziobro: wybory prezydenckie należało przeprowadzić w maju

Ziobro był pytany także o przyszłość koalicji rządowej, szczególnie po "turbulencjach w Zjednoczonej Prawicy". - Za nami trudny wiraż. Musimy uznać, że doszło do nadszarpnięcia wzajemnego zaufania. Trzeba wrócić do źródeł, do wspólnoty wartości i do uznania wiodącej roli największego ugrupowania, czyli PiS i przywództwa w obozie Jarosława Kaczyńskiego, ale też uznania prawa mniejszych koalicjantów do realizacji uzgodnionych zadań w ramach podpisanej umowy koalicyjnej - tłumaczył w wywiadzie szef resortu sprawiedliwości.