Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Szymon Hołownia ma plan na służbę zdrowia

- To w tym szpitalu zostało zarażonych ok. 200 osób. Wszyscy widzieliśmy brak jakiekolwiek pomocy, brak ochrony osobistej ze strony państwa. Po co nam państwo, które tylko gada - mówił przed Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu. Zaprezentował swój program dotyczący służby zdrowia.

- Zmiana, o której myślę, opiera się na trzech filarach - powiedział. Pierwszy z nich to "pełna opieka medyczna w zasięgu ręki - blisko, szybko i kompleksowo". Hołownia chce, by raz na kilka lat każdy mógł skorzystać z jednego dnia wolnego po to, żeby zrobić pełen pakiet badań profilaktycznych. Po co? By wcześniej móc "wyłapywać" choroby.