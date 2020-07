Wybory 2020. W Miłkach pod Giżyckiem kobieta podarła kartę do głosowania

Zdarzenie miało miejsce przed godziną 11.00. Nie wiadomo jaka była motywacja kobiety, która postanowiła podrzeć kartę do głosowania.

Wybory 2020. Kobieta podarła kartę do głosowania

Z informacji policji wynika, że na miejscu trwają działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. - Ta kobieta jest znana lokalnym policjantom, którzy zabezpieczyli jej dane - powiedziała WP asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy giżyckiej policji. - Nie wiadomo, jakie były powody, dla których to zrobiła. Obecni na miejscu policjanci prowadzą oględziny zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. Zabezpieczony również został monitoring, na którym zarejestrowane zostało zdarzenie - dodała asp. Chruścińska.