Wybory 2020, ułaskawienie pedofila. Dyskusja w TVN24. "Potrzebujemy prezydenta, który łączy Polaków"

"Wygrana Andrzeja Dudy oznacza pełną władzę prezesa PiS nad Polską"

"Potrzebna jest współpraca prezydenta z rządem"

"Co mają czuć osoby, które walczą o sprawiedliwość?"

- Chyba w każdym człowieku coś się burzy, gdy czyta akty spraw o przemocy seksualnej wobec kobiet. Mamy do czynienia z wysoce bulwersującą sprawą. A teraz okazuje się, że prezydent wybrał pedofilia, aby go ułaskawić. Co czują ofiary pedofilii, które chciałyby się ubiegać o sprawiedliwość? Co mają czuć osoby, które borykają się z traumą, kiedy ich prezydent ułaskawia pedofila? - pytała Barbara Nowacka.

Paweł Mucha stwierdził, że to manipulacja faktami, bo politycy "nie wiedzą za wiele". - Prezydent zastosował akt łaski na prośbę pokrzywdzonych. Pokrzywdzona zwróciła się do prezydenta o uchylenie zakazu kontaktu ze sprawcą czynu zabronionego. Prezydent uchylił ten akt, który za chwilę i tak byłby wygaszony. Ten człowiek odbył pełną karę w całości - mówił Mucha. Jednak na pytanie o to, czego nie wiedzą politycy i jaka jest manipulacja faktami, nie odpowiedział.

"Pedofil, według prezydenta, zasługuje na wyjątek, a inne osoby już nie"

- Co usłyszały od prezydenta dzieci in vitro? Usłyszały, że in vitro to nienormalność. Co usłyszą od prezydenta rodzice czternastoletniej zgwałconej dziewczynki? Czy to, co robi Andrzej Duda, pozwoli jej na usunięcie ciąży w wyniku gwałtu? Nie. To osoby, które według prezydenta nie zasługują na "wyjątek". Ale pedofil już tak. Odwołujmy z urzędów osoby, które bronią pedofilii - stwierdził Kamiński.