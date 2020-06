Wybory 2020. Tomasz Grodzki o rozmowach z Konfederacją. Chodzi o II turę głosowania

- To co się dzieje w historii z respiratorami, czy maseczkami, jest skandaliczne, wymaga to zbadania przez służby - mówił Grodzki. Polityk podkreślił, że chodzi o działania prokuratury, CBA oraz NIK.

- Dopiero teraz zaczęliśmy testować ludzi i opowieści jacy to byliśmy przygotowani do pandemii, należy włożyć między bajki. Kompletnie nie byliśmy przygotowani i w początkach pandemii zarządzaliśmy nią w kompletnym chaosie - dodał Grodzki.

- Za tę wycieczkę pana prezydenta Dudy pewnie przyjdzie nam sporo zapłacić. W Ameryce jest takie powiedzenie, że nie ma darmowych lunchy. Jeżeli pan prezydent Duda podaje prezydentowi Trumpowi koło ratunkowe czy odwrotnie, to nie będzie to za darmo. Co prezydent Duda pojedzie do Ameryki, to kosztuje nas to wszystkich podatników sporo pieniędzy - stwierdził marszałek Senatu.