Wybory 2020. Szymon Hołownia złożył pozew, chce się sądzić z premierem i marszałek Sejmu

To nie wszystko. Szymon Hołownia posunął się dalej. - Złożyłem pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek i premiera Mateusza Morawieckiego - podkreślił. Powód? Twierdzi, że nie ma jak skorzystać w pełni ze swojego biernego prawa wyborczego.

Wybory 2020. Szymon Hołownia wierzy w niezawisłe sądy

- Zwracam się do sądu o zabezpieczenie w trybie tego pozwu. By wystąpił do premiera i marszałek Sejmu o przesunięcie wyborów. To jest możliwe tylko w trybie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Mam nadzieję, ze sąd moją prośbę uwzględni i jak najszybciej nakaże Mateuszowi Morawieckiemu i Elżbiecie Witek wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - podkreślił Hołownia.