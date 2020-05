Wybory 2020. Szymon Hołownia krytykuje PiS. Oberwał też Rafał Trzaskowski

Szymon Hołownia stojąc przed legendarnym budynkiem przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie stwierdził, że rozgłośnia "stała się areną walki politycznej". - Zawsze "Trójka" kojarzyła się z dobrym słowem i muzyką - niezależnie od poglądów po wysłuchaniu audycji stawaliśmy się mądrzejsi. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość "sprywatyzowało" media publiczne - obecna sytuacja to zaledwie probierz - proces zawłaszczania po raz kolejny się posunął - oceniał Szymon Hołownia.

Niezależny kandydat na prezydenta stwierdził że " zachowanie dyrekcji 'Trójki' to nowy poziom wazeliniarstwa ", który jest znamienny dla upadających reżimów. - Jednocześnie widząc ingerencje w notowania legendarnej Listy Przebojów, nasz sztab przygotował nowe zestawienie, które nikogo z partii rządzącej nie powinno zdenerwować - ujawnił Hołownia. I zaczął wymieniać: 5. miejsce: Jarosław Kaczyński, 4. miejsce Joanna Lichocka - "posłanka-palec", 3. miejsce Jacek Kurski "prezes-gitara", 2. miejsce Andrzej Duda "prezydent-długopis oraz 1. miejsce Piotr Gliński "minister-demolka" (nazewnictwo kandydata - red.).

Hołownia odniósł się także do zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego dotyczącej usunięcia sekcji informacyjnej w telewizji publicznej (jeśli ten zostanie prezydentem -red.). - Likwidowanie mediów to jakiś absurd. Nie możemy likwidować ludzi, nie możemy likwidować miejsc pracy. Trzeba zmienić prawo, ja mam swój program i mogę go chętnie przedstawić - mówił na konferencji Szymon Hołownia.