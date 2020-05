Wybory 2020: Sławomir Neumann: ruch Małgorzacie Kidawie-Błońskiej się opłaci

- Obecnie przygotowujemy się w PO do zbiórki podpisów, wysyłamy informacje do regionów. Czasu będzie pewnie mało ze względu na bliskie terminy wyborcze. Ale chcę przeciąć wszystkie spekulacje: nie mogliśmy zaczynać zbiórki i nie przeprowadzamy jej dopóki formalnie komitet Rafała Trzaskowskiego nie zostanie zarejestrowany - mówił w PR24 Sławomir Neumann. Polityk Platformy dziękował także byłej już kandydatce partii na prezydenta.

- Kidawa zapłaciła cenę za przyzwoitość. Z krótkiej perspektywy może i to się wydawać karkołomne, ale z upływem czasu będzie to dla niej bardziej opłacalne. Ona sama podjęła decyzję, że na tę konferencję wyjdzie sama, bo ze strony całej Koalicji Obywatelskiej była gotowość do stanięcia tuż za nią i wsparcie w tym momencie. Ale ona "wzięła na klatę" więcej niż powinna i do samego końca zachowała klasę - dodał Neumann.