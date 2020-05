Wybory 2020. Sędziowie rezygnują z zasiadania w okręgowych komisjach wyborczych

- Część sędziów jako powód rezygnacji podało epidemię, dla innych rezygnacja stanowiła natomiast manifest polityczny - mówi nieoficjalnie w rozmowie z "Rzeczpospolitą" źródło zbliżone do PKW.

Wybory 2020. Sędziowie nie chcą zasiadać w okręgowych komisjach wyborczych

Wśród członków komisji wyborczych zasiadać musi od 4 do 10 sędziów. Do liczby tej dolicza się także komisarza wyborczego, który jest przewodniczącym komisji. Powołuje się go z urzędu.