Wybory 2020. Sędzia Waldemar Żurek: to będzie farsa, nie mówmy że to są wybory

Sędzia pytany o to, czy zamierza 10 maja oddać głos na któregoś z kandydatów, odpowiedział wprost. - My w ogóle nie mamy prawa mówić o wyborach! Bo to, co nam szykują to będzie farsa - a nie wybory. Bo skoro obywatelom zabrania się wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby, to znaczy, że nie da się też normalnie prowadzić kampanii - oznajmił Żurek.