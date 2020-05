Wybory 2020. Rafał Trzaskowski zapowiada narodową debatę o TVP. "To będzie walka o prawdę"

- Wszyscy w ostatnich dniach z oburzeniem obserwujemy to, co dzieje się w radiowej w Trójce. Wszyscy wychowaliśmy się na audycjach choćby Wojciecha Manna i Liście Przebojów. W tej chwili niszczy się Trójkę i telewizję publiczną - rozpoczął konferencję Trzaskowski, przekonując, że media publiczne w Polsce zostały upartyjnione.

Wybory 2020. W przyszłym tygodniu debata o mediach publicznych

- Mówiłem jasno, że nowa polityka musi być oparta o wartości, o przywracanie słowom ich prawdziwego znaczenia. To co w tej chwili będzie się działo, to będzie walka o prawdę. To jest sprawa dla nas najważniejsza - podkreślał Rafał Trzaskowski, dodając, że Telewizja Polska "stała się miejscem, w którym sieje się nienawiść i szczuje ludzi".