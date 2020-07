Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: rządzący szykują się do likwidacji powiatów. Reakcje z PiS

- Rządzący szykują się do likwidacji powiatów - powiedział na konferencji prasowej w Lesznie Rafał Trzaskowski, powołując się na nieoficjalne ustalenia mediów. - To jest atak na samorząd i wojna z Polską powiatową - stwierdził kandydat PO. - Rządzący chcą wydać wojnę samorządom, a jednym z kroków ma być likwidacja powiatów - mówił Trzaskowski, apelując do polityków PiS o wyjaśnienie, czy to prawda, że chcą zmienić strukturę administracji powiatowej.