Wybory 2020. Rafał Trzaskowski krytykowany za wypowiedź ws. wieku emerytalnego. Jest odpowiedź

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski był krytykowany za słowa o obniżeniu wieku emerytalnego. Teraz kandydat Koalicji Obywatelskiej odpowiada ws. tej "wpadki". Trzaskowski odniósł się również do zarzutów kierowanych przez Mateusza Morawieckiego pod jego adresem. - Zwyczajnie się kompromituje, odrobinę powagi panie premierze - zwrócił się do premiera.

Rafał Trzaskowski był gościem na antenie Polsat News. Prezydent Warszawy oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020 był pytany m.in. o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który zarzuca mu kłamstwo.

- Nie do końca wiem, o co chodzi panu premierowi Morawieckiemu, dlatego, że widzę, że PiS próbuje mnie rozliczać z obietnic po półtorej roku mandatu - stwierdził Trzaskowski. - Natomiast jak my zadajemy pytania panu prezydentowi o jego obietnice, czyli kwestie dotyczące pomocy Frankowiczom, czy kwestii związanych z kwotą wolną od podatków, czy emeryturami bez podatków, to na te pytania jednak odpowiedzi nie ma - dodał polityk.

Na koniec odniósł się do samego premiera Morawieckiego. Trzaskowski stwierdził, że szef rządu "nie powinien robić kampanii", tylko skupić się na "poważnych decyzjach". - Prosiłbym pana premiera, by traktował samorządowców poważnie - powiedział kandydat KO, zarzucając Morawieckiemu, że nic nie konsultuje z samorządowcami. - Zwyczajnie się kompromituje, odrobinę powagi panie premierze - zwrócił się do Morawieckiego Trzaskowski i dodał, że po wygranych przez niego wyborach jest i tak gotów na współpracę.

Wpadka Rafała Trzaskowskiego? Jest odpowiedź kandydata KO Podczas rozmowy pojawiła się kwestia podwyższenia wieku emerytalnego. Temat wrócił, gdy w weekend Rafał Trzaskowski był pytany o to, jakie jest jego stanowisko ws. wieku emerytalnego, skoro cztery lata temu jako poseł głosował przeciw jego obniżeniu. Kandydat KO odparł wówczas, że cztery lata temu nie był parlamentarzystą.

Warto zaznaczyć, że Rafał Trzaskowski był posłem od października 2015 roku do jesieni 2018. Złożył poselski mandat, gdy wygrał wybory w Warszawie. Niektórzy krytycy zarzucają Trzaskowskiemu mówienie nieprawdy. Polityk odniósł sie do tej sprawy.

- Słysząc pytanie, czy głosowałem za podwyższeniem wieku emerytalnego powiedziałem zgodnie z prawdą, ze nie dlatego, że nie byłem wtedy posłem, kiedy w 2012 była ta decyzja podejmowana. Natomiast rzeczywiście głosowaliśmy - w momencie, kiedy PiS obniżał wiek emerytalny - i wtedy głosowałem przeciw - dodał.

Zaznaczył, że popiera program 500 plus i nie zamierza podwyższać wieku emerytalnego. - Od miesięcy mówię o tym że jeżeli zostanę prezydentem RP to zawetuję każda ustawę, która będzie chciała redukować 500 plus, czy podnosić wiek emerytalny. ja uznaję, że te dwa tematy tak naprawdę są zamknięte - powiedział Trzaskowski.

