Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: Andrzej Duda zgodził się na nierówne zasady walki

Mniej pieniędzy, mniej dni na zbieranie podpisów - Rafał Trzaskowski mówił na spotkaniu z sympatykami w Jeleniej Górze, że walka z Andrzejem Dudą nie jest równa. - Teraz na pewno spodziewamy się kolejnych problemów, ale przecież my się nie damy, dlatego że my jesteśmy wszyscy niepokorni. Kiedy ktoś nas atakuje, kiedy próbuje utrudnić nam działanie, to wtedy jesteśmy jeszcze silniejsi - spuentował kandydat KO.