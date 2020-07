Wybory 2020. Pytania wokół głosowania w zakładzie opiekuńczym. 100 proc. na Andrzeja Dudę

Święta Katarzyna. Siostra "pomagała" podczas głosowania?

Do tej pory na czas głosowania obwodowa komisja wyborcza była organizowana na terenie zakładu. W tym roku utworzono ją w pobliskim przedszkolu. Według "GW" w pierwszej turze oddano 70 głosów. Większość z nich (63) trafiły do urny jako głosy korespondencyjne. Co więcej wszystkie popierały kandydaturę Andrzeja Dudy. Z kolei w drugiej turze zagłosowało 75 osób w tym 63 korespondencyjnie. "Wszystkie zgarnął urzędujący prezydent" - czytamy w artykule. Dla porównania w dwóch pozostałych obwodowych komisjach wyborczych Świętej Katarzyny wygrał Rafał Trzaskowski.