Wybory 2020. Premier Mateusz Morawiecki: Andrzej Duda jest gwarantem wolności

Mateusz Morawiecki odniósł się do słów Rafała Trzaskowskiego, który zarzucił mu wczoraj, że jest "pisowskim premierem organizującym pisowskiemu kandydatowi kampanię". Kandydat KO stwierdził, że szef rządu nie zajmuje się pracą.

Skomentował też wypowiedź prezydenta Warszawy dotyczącą zapaści gospodarczej, jaka wg Rafała Trzaskowskiego może wkrótce nawiedzić Polskę. - Chyba nie wie, co to jest PKB. Polska jest na górze, a pan Trzaskowski powiedział, że jest w kompletnej zapaści - to nieprawda. Prognozy Komisji Europejskiej pokazały, że jesteśmy w najlepszej sytuacji w walce z kryzysem gospodarczym - przekonywał premier.