Wybory 2020. Piotr Gliński uderza w opozycję. "Próbuje polską demokrację wysadzić w powietrze"

- To jest karygodne, to jest straszliwe, to jest uderzenie w państwo, we wspólnotę polityczną, która przechodzi trudny czas - stwierdził wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, oskarżając opozycję o celowe opóźnianie prac w Senacie nad ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich.

Wybory 2020. Piotr Gliński twierdzi, że winę za nieprzeprowadzenie wyborów 10 maja ponosi opozycja (Getty Images)