Wybory 2020. Paweł Mucha o ciszy wyborczej. "To sytuacja paradoksalna"

Prezydencki minister został zapytany w Radiu Plus, kiedy Andrzej Duda dowiedział się o tej decyzji. - Sytuacja była dynamiczna, także jeśli chodzi o kwestie decyzji Senatu. To przyczyniło się do tego, że jesteśmy w takiej sytuacji rozmowy o terminie wyborów. Ubolewam nad tym, bo gdyby ustawa została przyjęta wcześniej, to bylibyśmy na innym etapie - próbował wybrnąć Paweł Mucha.