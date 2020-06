Wybory 2020. Ostatnie dni kampanii, Andrzej Duda z wizytą w USA (Relacja na żywo - 24 czerwca)

Wybory 2020 już 28 czerwca. Zbieramy dla was najnowsze informacje związane z kampanią prezydencką. Śledzimy m.in. wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent dopytywany o "Fort Trump" powiedział, że "to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa". Zapraszamy do relacji na żywo.

Wybory 2020. Andrzej Duda w USA (PAP)