Wybory 2020. Od rana kolejki przed lokalami wyborczymi

Wybory 2020. Kraków

W kolejce stało co najmniej sto osób. Starały się zachować odpowiedni dystans. Wśród oczekujących na wejście do budynku były osoby w różnym wieku. Ustępowano pierwszeństwa seniorom.

W szkole zlokalizowano sześć komisji. Po wejściu do szkoły odpowiednie osoby wskazywały głosującym drogę do właściwej komisji wyborczej - podaje Interia.

Wybory 2020. Poznań

"Nie boimy się wirusów, bo większą obawą jest to, co nas czeka przez najbliższe pięć lat. Wolimy przyjść, zagłosować i mieć poczucie, że walczyliśmy o naszego kandydata, o jego zwycięstwo" - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej jedna z kobiet, która stała w kolejce do lokalu wyborczego przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu. Przed godz. 7. rano na otwarcie lokalu czekało tam ok. 20 osób.